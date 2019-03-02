Путин приехал на церемонию открытия красноярской Универсиады

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Красноярск на два дня. Сейчас он приехал на церемонию открытия XXIX Зимних Всемирных студенческих игр.

Также Путин встретился с членами исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта, побывает в деревне Универсиады, посетит одно из соревнований.

Игры пройдут со 2 по 12 марта. Впервые зимняя Универсиада проводится в России, впервые на ней будут представлены соревнования по спортивному ориентированию на лыжах и хоккею с мячом, передает ТАСС.

Прямую трансляцию ведет сайт Вести.Ru.

Кроме того, Путин успел обсудить с губернатором Красноярского края Александром Уссом перспективы развития транспортной системы краевого центра и предложил связать метро, электрички и трамвай в единый комплекс.

Усс доложил о развитии сети общественного транспорта, чтобы снизить нагрузку на экологию, и применении новых технических решений, в частности трехвагонной сцепки, что поможет сэкономить на строительстве метро, передает РИА Новости.