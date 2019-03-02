Лыжные гонки. Йохауг выиграла марафон, Седова на 14-м месте

На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который завершается в этот уикенд в австрийском Зеефельде, состоялась самая длинная женская гонка на 30 км свободным стилем. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, россиянка Анастасия Седова – на 14-м месте.

Наши девушки оказались не вполне готовы конкурировать не только с признанным лидером нынешнего сезона Йохауг, но и с другими представительницами Норвегии и Швеции: в Топ-10 спортсменок из этих стран по трое, а в Топ-14 – пятеро норвежек и четыре шведки. Время Йохауг – 1 час 14 мин. 26,2 сек., что более чем на полминуты лучше ставшей второй норвежки Ингвильд Флюгстад Остберг и на 44 сек. – шведки Фриды Карлссон.

Седова отстала от чемпионки на 4 мин. 40,5 сек. Другие россиянки расположились еще ниже в протоколе: Анна Нечаевская – на 17-м месте, Елена Соболева – на 27-м, а Мария Истомина – на 29-м.