В Париже задержаны девять "жилетов"

В Париже в субботу, 2 марта, проходит очередная акция протеста "желтых жилетов". Полицейские уже задержали девятерых манифестантов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ, на улицы вышли тысячи "желтых жилетов". Около 13 часов (15 часов по Москве) началось шествие от Триумфальной арки в сторону площади Данфер-Рошро. Демонстранты несут плакаты с лозунгами: "Власть народу!", "Франция разграблена олигархами. Сопротивление".

Акции протеста проходят в субботу и в других крупных городах Франции. Так, в Лилле в шествии участвуют несколько тысяч "желтых жилетов". Митинг проходит мирно, за порядком наблюдают усиленные отряды полиции. Несколько сотен протестующих собрались также га главной площади Бордо.

Акции протеста "желтых жилетов" продолжаются с ноября прошлого года. Первоначально их участники выражали недовольство повышением тарифов на автомобильное топливо, теперь же список их требований существенно расширился. В ходе предыдущей акции 23 февраля в Париже были ранены два человека, задержаны 28.