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2 марта 201917:43 (обновлено в 17:49)

Инцидент с "осатаневшим" Порошенко и девушкой попал на видео

youtube.com/i_vit

В ходе встречи с жителями города Александрия Кировоградской области Украины президент страны Петр Порошенко ударил по щеке девушку. Такой стала реакция главы государства на вопрос о причинах преследования украинского блогера Анатолия Шария.

По словам самой пострадавшей, сначала охранник президента хотел выбить у нее телефон, однако Порошенко остановил его и попытался узнать, как зовут девушку и где она живет. В какой-то момент Порошенко похлопал девушку по лицу, а затем, по ее словам, "просто озверел" — очень сильно хлопал ее по плечу и дергал за куртку.


По окончании мероприятия девушку встретила полиция, спросив у нее документы, а также имя и фамилию. Затем полицейские и охрана украинского президента попытались задержать пострадавшую в кафе, куда она зашла, заметив преследование на улице, и отнять у нее телефон. Девушке удалось связаться с отцом, который и забрал ее из кафе.

Ранее, в январе, в рамках своего предвыборного "Томос-тура" по городам Украины Порошенко в окружении охраны делал селфи со своими сторонниками на улице. Когда один из прохожих стал снимать происходящее на камеру мобильного телефона и попытался задать президенту вопрос, Порошенко выбил у него смартфон из рук. На кадрах, который опубликовал тот самый блогер Анатолий Шарий, тут же подбежали полицейские и объявили прохожего, желавшего задать вопрос Порошенко, провокатором и сепаратистом.

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