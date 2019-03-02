Полиция Нанта применила газ против протестующих

Во французском Нанте полицейские применили газ против "желтых жилетов", когда те попытались уйти с согласованного маршрута и выйти на центральные улицы.

Правоохранители предупредили, протестующие не вняли предупреждениям, тогда правоохранители применили гах.

В пятницу префект департамента Атлантическая Луара Клод д'Аркур сообщил о введении беспрецедентных мер безопасности в Нанте для обеспечения безопасности жителей города и сохранности их имущества.

Во Франции идет 16 волна протестов "желтых жилетов". Манифестанты выступают в Париже, Лилле, Бордо, Лионе и прочих городах.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года из-за роста цен на топливо. Впоследствии протестующие стали выражать недовольство работой институтов госвласти, передает ТАСС.