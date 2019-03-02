Кубок Гагарина. "Автомобилист" в третий раз выиграл у "Трактора"

Программа очередного дня плей-офф Континентальной хоккейной лиги стартовала в Челябинске, где местный "Трактор" в очередном уральском дерби принимал фаворита Восточной конференции "Автомобилист" из Екатеринбурга. Гости выиграли в овертайме – 2:1.

Два стартовых матча на своей площадке "Авто" также выиграл – 3:0 и 4:2. Впрочем, "трактористы" сдаваться не собирались и в первой домашней игре даже повели в счете после гола Томаса. Но и гости довольно уверенно контролировали ситуацию не дав сопернику развить успех.

В третьем периоде Обидин счет сравнял и матч перешел в дополнительное время, которое завершилось неожиданно быстро: уже на первой минуте овертайма Литовченко забросил победную шайбу. "Автомобилист" повел в серии 3:0 и находится в шаге от попадания в четвертьфинал Кубка Гагарина.