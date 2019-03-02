Отмечая день рождения, Горбачев предупредил мир о катастрофе

Отказ от разоружения бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал опасным явлением. Выступая на торжественном обеде, посвященном дню рождения Горбачева, экс-президент с сожалением отметил, что ранее принятые договоры о разоружении перестали действовать. А это "может привести мир к катастрофе".

2 марта Михаилу Горбачеву исполнилось 88 лет. Торжественный обед прошел в кругу друзей и родных Горбачева. Политические и общественные деятели прислали поздравительные телеграммы, отметив вклад Горбачева в дело разоружения, заслуги в период гласности и перестройки.