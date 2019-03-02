Илон Маск показал пуск второго "Дракона"

Глава американской компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем многоразового использования Dragon-2 (Crew Dragon). Видео также содержит кадры из кабины космической капсулы.

SpaceX Crew Dragon recap https://t.co/MmQmctxRSo — Elon Musk (@elonmusk) 2 марта 2019 г.

Falcon 9 запустили с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 10:49 по московскому времени. Это первый испытательный полет Crew Dragon, он проходит в непилотируемом режиме. Хотя корабль рассчитан на семь человек, роль экипажа исполняет манекен. Его назвали Рипли по имени главной героини фантастических фильмов "Чужой", воплощенной на экране актрисой Сигурни Уивер. Датчики скафандра Рипли отслеживают "состояние" манекена на всех этапах полета.

Через некоторое время после пуска первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане, а космический корабль был выведен на орбиту. Стыковка Crew Dragon с МКС намечена на 3 марта.

Корабль доставит на станцию более 180 килограммов продуктов питания, а также научное оборудование и расходные материалы. Обратный старт Crew Dragon на Землю запланирован на 8 марта.