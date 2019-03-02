Под Тулой микроавтобус с детьми опрокинулся, столкнувшись с "Секвойей"

В результате аварии в Тульской области пострадали восемь детей и двое взрослых. Их жизни ничего не угрожает, травмы оказались легкими.

ДТП с участием школьного микроавтобуса "Газель" и внедорожника "Тойота-Секвойя" случилось 39-м километре автодороги Лопатково — Ефремов. В микроавтобусе, помимо водителя, находились дети 13-15 лет и двое взрослых, возвращающиеся с лыжных соревнований из Тулы в село Архангельское.

По предварительной информации, водитель внедорожника совершил попутное столкновение с "Газелью", которая потом опрокинулась. Дети практически не пострадали, потому что были пристегнуты.

По факту аварии проводится проверка, передает ТАСС.