Создатель уникальных костюмов: Вячеславу Зайцеву — 81
Сегодня отмечает день рождения легендарный советский и российский модельер Вячеслав Зайцев. Родившись в "городе невест" Иванове в 1938 году, Зайцев известен в мире моды как "красный Диор". Создал более 75 коллекций, сотни костюмов к фильмам и спектаклям.
Родители Зайцева к миру моды не имели никакого отношения, однако детство модельера прошло в "городе невест" Иванове в окружении текстильных комбинатов. Отец Зайцева во время войны попал в фашистский плен, и хотя сумел сбежать, вернулся в часть и дошел до Берлина, после Победы все равно отбывал срок в лагерях как бывший военнопленный. Печать "сына предателя" сделала Славу изгоем среди сверстников. Мать была уволена с работы и перебивалась случайными заработками, мыла полы у соседей, собирала ягоды и грибы в лесу. Когда на нее напали грабители и нанесли увечья, маленький Слава остался один и был вынужден попрошайничать, петь у продуктового магазина за еду.
Выбор текстильного института после окончания школы тоже был обусловлен судимостью отца — в другие вузы мальчика с такой биографией не принимали. Закончив институт с красным дипломом, Слава создал свою первую коллекцию. Это была рабочая одежда для работниц села. Коллекция не прошла худсовет как слишком смелая, но была замечена на Западе — эскизы одежды из ярких тканей с народными мотивами опубликовал журнал Paris Match. А творчеством Зайцева заинтересовались Пьер Карден и работавший у Диора Марк Боан. Спустя 3 года они разыскали Зайцева в Москве и назвали его работы достойными мирового признания.
До 50 лет Зайцев был "невыездным", но готовил коллекции для советских делегаций на фестивали мод во Франции, Японии, Италии. Все зарубежные показы до 1986 года проходили без его участия. Хотя еще в 1967 году его платье "Россия" взяло гран-при на Всемирном фестивале моды в Москве. В 1974 году чехословацкий журнал "Кветы" в "Обзоре моды за 100 лет" в галерее портретов выдающихся художников моды мира (Фредерик Ворт, Поль Пуаре, Габриэль Шанель, Кристиан Диор) рядом с именем Диора называет имя Вячеслава Зайцева.
Зайцев разрабатывал бижутерию, делал эскизы к театральным спектаклям "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Эта странная миссис Сэвидж" и "Принцесса Турандот". Шил костюмы к кинофильмам, например, к комедии "Иван Васильевич меняет профессию", детективу "Отель 'У погибшего альпиниста" и экранизации пьесы "Безымянная звезда". В его нарядах прошла по стадиону советская делегация на Олимпиаде-80.
У Зайцева часто заказывали сценические костюмы оперные и эстрадные звезды: Муслим Магомаев, Дмитрий Хворостовский, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Филипп Киркоров и другие. Знаменитые "балахоны" Аллы Пугачевой, в которых она выступала почти 40 лет, — тоже придумка Зайцева.
Сын и внучка модельера продолжили семейное дело, став дизайнерами одежды.
Сейчас Зайцев живет уединенно в Щелковском районе Подмосковья, борясь с болезнью Паркинсона.
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