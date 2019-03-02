История с йогуртом и пальцами: бортпроводнику "Аэрофлота" грозит увольнение

Авиакомпания "Аэрофлот" проверит, правда ли пассажиру рейса Екатеринбург – Москва предложили есть руками.

Ранее в СМИ появилась информация, что на рейсе бортпроводники раздали йогурты без ложек. На резонное замечание пассажира, а как же есть, бортпроводник развел руками и предложил есть пальцами.

Выяснилось, что ООО "Кейтеринг "Кольцово" действительно поставило питание без ложек. Пассажирам раздали приборы бизнес-класса, но всем не хватило. Бортпроводники пытались разобраться в ситуации, и если выяснится, что сотрудник "Аэрофлота" действительно предложил пассажиру есть пальцем, его уволят, передает РИА Новости.