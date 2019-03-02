Путину понравились находки церемонии открытия Универсиады

Президент России Владимир Путин сказал, что ему понравилась церемония открытия Универсиады в Красноярске.

Молодцы, такие находки хорошие!" — поделился глава государства впечатлениями с другими гостями церемонии в президентской ложе. Там находились чемпионы и призеры зимних Олимпиад, ветераны спорта, воспитанники спортивных школ Красноярского края, волонтеры, руководство международных спортивных организаций, пишет "Интерфакс".

Церемония открытия Универсиады, прошла в субботу, 2 марта. Президент выступил на ней и официально объявил спортивные соревнования открытыми. Церемония продлилась около трех часов. На ней выступил президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин, а глава Международного олимпийского комитета Томас Бах обратился к участникам Универсиады по видеосвязи.

Режиссером-постановщиком церемонии открытия является серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду Илья Авербух, добавляет ТАСС.

Прямую трансляцию церемонии открытия Универсиады вел сайт Вести.Ru.