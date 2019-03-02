Кубок Гагарина. "Торпедо" в Нижнем Новгороде одолело "Барыс"

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги прошел очередной матч стартового круга в Восточной конференции. В Нижнем Новгороде местное "Торпедо" принимало "Барыс" из Казахстана. После двух гостевых поражений (1:4 и 4:5) автозаводцы выиграли на домашнем льду – 3:1.

Счет открыли "барсы" – это сделал в середине второго периода Фрэттин. Однако еще до второго перерыва Баранцев и Хольм изменили промежуточный результат на противоположный. Счет 2:1 держался до 59-й минуты, когда гости сменили вратаря на полевого игрока, но пропустили в пустые ворота.