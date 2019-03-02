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Умер Жорес Алферов 16 минут назад

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2 марта 201921:14 Сергей Брилев

Жорес Алферов был созидателем

В ночь на 2 марта на 89-м году из жизни ушел Жорес Иванович Алферов — наш замечательный Нобелевский лауреат по физике. Глубокие соболезнования в связи с кончиной академика выразили Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко и многие-многие деятели науки, культуры, политики со всего мира. Вот и мы на основе наших с ними интервью вспомним, что он был за человек.

В своем царстве физических чудо-агрегатов Алферов первым делом привел нас к этой машине. И, как всегда, увлеченно стал рассказывать о том, что ему казалось очевидно невероятным.

"Это очень интересная машина. В ней можно одновременно иметь восемь пучков различных материалов, включая германий и кремний, таким образом решать практически любые задачи", — пояснил академик Жорес Алферов, лауреат Нобелевской премии по физике, ректор Академического университета РАН.

А если для гуманитариев? В чем смысл открытия, за которое он получил Нобелевскую премию? Прежде всего, полупроводниковые лазеры. Это волоконно-оптическая связь и вся телефония. Это иголочка, которая пишет с диска, лазерная указка, которой вы что-то показываете. Сегодня это очень мощный лазер, которым просто сваривают газовые трубы и корабли. Затем — солнечные батареи.

Алферов — кавалер своего первого ордена — "Знак Почета": за участие в прикладных работах по созданию первой советской атомной подлодки. Но святыней для него была все-таки наука фундаментальная.

"Не забывайте, когда мы говорим "век пара", "век электричества", "век атомной энергии", это все благодаря развитию фундаментальных исследований и их приложений", — считал Жорес Алферов.

Он, конечно, очень переживал из-за распада СССР. А когда на его юбилей не приехали коллеги из Киева (запретило правительство), сказал, что "это — полный идиотизм".

По идее, вот оно, самое простое объяснение того, почему, как могло казалось кому-то, Алферов ностальгировал по советским временам. "Владимир Ильич Ленин, которого не любят у нас вспоминать, однажды сказал, что, может, быть наступят когда-нибудь времена, когда останутся только три профессии: врач, учитель и инженер", — отмечал Алферов.

Но в советские-то годы Алферов был одним из самых смелых ученых, не боявшихся критиковать самые верхи. Он никогда не боялся бросать вызов. Вот и потом, когда речь зашла о состоянии дел в Академии наук уже новой России, именно Алферов первым открыто заговорил о наличии в ней и коррупции и других проблем.

"Страна стала в два раза меньше, а Академия наук по количеству членов — в три или в четыре раза больше", — подчеркнул ученый.

Но в этом — весь Алферов: он не только критиковал, а предлагал, как и что изменить. ЕГЭ он не переборол. Зато выделение из Минобрнауки отдельного ведомства просвещения (для школ) — уже факт. Таким же созидательным был его взгляд на то, как развивать науку.

"Академия всегда работала вместе с университетами, и моя позиция, что нам науку в университетах нужно развивать вместе", — считал Жорес Алферов.

Сам Алферов создал Академический университет в Петербурге, где, надо сказать, молодежи предоставлена максимальная вольница. Но и максимальные возможности для того, что Алферов видел как будущее: например, чтобы для достижения прорывов в медицине физики учились и биологии, а медики разбирались и в физике.

Для кого он растил этих ребят? Конечно, для любимой академии, за судьбу которой очень переживал. Интересный момент: после того как на предпоследних выборах президента РАН свои кандидатуры сняли все, ведущих академиков позвали к президенту страны. Итог известен: довести до ума систему управления в науке, конечно, еще только предстоит, но наука вновь востребована, а власть и академия нашли общий язык.

Мы как-то спросили у Алферова, как стать таким умным? "Я по этому поводу процитирую одну вещь. Был такой математик — Пойя. У него есть книжка "Как решать задачу". Там есть такой раздел "Как делать открытие", в котором он пишет: "Для этого нужно получить образование, иметь талант и обязательно иметь удачу". А заканчивает он такими словами: "Но я хочу заметить, что для многих мои рекомендации совершенно бесполезны", — сказал Жорес Алферов.

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