Обладатели Кубка Континента из ЦСКА победили "Витязь"

На льду подмосковного дворца спорта "Витязь" местный клуб принимал в третьем матче серии плей-офф КХЛ столичный ЦСКА. Гости дважды до этого выиграли у соперника на своем льду (4:0 и 6:2) и приехали в Чехов с явным намерением серию не затягивать. И третья игра – 3:1 в пользу ЦСКА.

Гости отбили стартовый натиск хозяев, но сами не спешили выкладывать все козыри. Мало того, забив первый гол (Шалунов), армейцы позволили "витязям" сохранить интригу до последней 10-минутки. Но на гол Евсеенкова гости ответили точными бросками Робинсона и Слепышева. 3:1 в матче и 3:0 – в серии.