Открытие Универсиады: ликованию не было предела
Красноярск стал сегодня спортивной столицей для студентов всего мира. Там открылась зимняя Универсиада.
Вот он, грандиозный праздник студенческого спорта, взрывает тишину красноярских сопок. Искры огня зажигают сердца спортсменов и зрителей. Зрелище невероятной красоты, где в основе сюжета — величественный Енисей, дух Сибири и культурные коды десятков народов. Неотъемлемая часть торжеств — парад спортсменов. Многие не в силах сдержать эмоций.
Игры, едва начавшись, уже стали частью мирового студенческого спорта и частичкой биографии каждого из участников. Такой праздник стал возможен во многом благодаря поддержке Международной федерации университетского спорта, отметил президент России.
"Мы всегда чувствовали ваше плечо, поддержку. Хочу выразить надежду на то, что это мероприятие пройдет на самом высоком уровне", — отметил Владимир Путин.
Ликованию нет предела.
Часы на набережной Енисея вели обратный отсчет до старта зимней Универсиады. В Красноярске ее ждали почти шесть лет. И теперь к проведению соревнований город готов на сто процентов. Он готов поразить гостей природой, размахом, гостеприимством.
Немецкая спортсменка Эмма Вайс впервые в жизни с руки кормит северного оленя и знакомится с ездовой лайкой. И иностранцы, и жители самых разных регионов России уже оценили в Красноярске самобытность Сибири и сибиряков.
Беречь старинные традиции на берегах Енисея умеют. В Красноярске развернута настоящая этнодеревня, можно даже заглянуть в чум и узнать, как живут коренные народы Севера.
Но рядом — восхищаются иностранцы — совсем другая Сибирь: современные отели, новейшие спортивные комплексы, высокие технологии. В городе снега почти нет, а на спортивных трассах — настоящие сугробы. Их готовили всю зиму при помощи специальных пушек.
Универсиада — мощнейший импульс для Красноярского края: эту тему Путин обсудил с главой региона. Один из важнейших нюансов — развитие городского транспорта Красноярска, в том числе перспективы запуска подземки.
"Нужно связать метро, скоростной трамвай, электрички в единый комплекс. Тогда одно будет дополнять другое и эффективно работать. Город развивается. Экономить надо, безусловно, но когда мы говорим о таких объектах, они в известной степени на вырост должны строиться", — сказал Владимир Путин.
Теперь на проведение летней Универсиады 2023 года намерен претендовать Екатеринбург. Где уже есть и опыт, и инфраструктура — город принимал матчи чемпионата мира по футболу. А в Красноярске уже вовсю идет борьба за медали.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Скончался Жорес Алферов
- Инцидент с "осатаневшим" Порошенко попал на видео
- В Дагестане сгорело село
- На МКС начнут печатать мясо
- Охранники магазина наказали ремнем школьников, собиравших макулатуру
Самое читаемое
-
Девочка умерла в приёмном покое психбольницы на руках у матери
- Криминалисты раскрыли тайну гибели группы Дятлова
- "Они меня точно убьют": 15-летний немец попросил Путина о помощи
- Роскачество рассказало, как нас слушают через микрофоны телефонов
- Уважаемый педиатр годами колол детям физраствор вместо вакцин
- Ученые доказали, что после 50 лет алкоголь становится полезным
Вести.Экономика
-
Кошелек для БРИКС: страны группы создают единую платежную систему
- Топ-10 самых богатых семейных кланов США
- Геополитика создает условия для идеального шторма
- 5 посмертных скандалов Каддафи и западных стран
- CBO: США не могут сократить госдолг и дефицит бюджета за счет роста экономики
Вести.Hi-tech
-
"Фейскоин" Цукерберга посоперничает с Gram Дурова
- Huawei представила 5G-смартфон со сгибаемым экраном
- Анонсированы первые в мире microSD-карты на 1 терабайт
- Sony показала на MWC "сверхширокоэкранные" смартфоны
- Nokia 9: смартфон с пятью тыловыми камерами
Авто.Вести.Ru
-
Объявлены цены на обновленный Renault Duster для России
- Легализацией переделок автомобилей займутся спецлаборатории
- Превратившись в грузовик, обновленный УАЗ "Хантер" еще и подорожал
- Озвучены тарифы на изготовление номерных знаков
- Названы комплектации обновленного Nissan Qashqai для России
Недвижимость
-
5 мест, в которых будет невозможно жить уже через сто лет
- За неправильный ремонт могут изъять квартиру
- Что ждет россиян после дачной амнистии
- В Новосибирске продают отель для тайных желаний
- Каким должно быть идеальное жилье для москвича
- Банкиры рассказали, кому одобряют ипотеку
Вести.Медицина
-
8 типов рака, которым болеют молодые
- Черный чай: польза для здоровья и возможные риски
- Говорят ученые: после 50 лет алкоголь становится менее вредным
- Изюм в качестве перекуса: польза для здоровья и неожиданная опасность
- От десертов на диете не нужно, и даже нельзя, отказываться
Вести в 20.00
-
Как поменяется жизнь россиян с 1 марта
- "Китовая тюрьма": судьба 100 белух и косаток остается под вопросом
- Универсиада в Красноярске стала рекордной по числу участников
Вести-Москва
-
Скорость, качество и дресс-код: правила работы управляющих компаний меняются
- Штраф за 5 секунд на "вафельнице": как не попасть на тысячу
- Две поругавшиеся пассажирки устроили в метро газовую атаку
- Ошибки GPS: водителям пришли штрафы за оплаченную парковку
- Масленица уже в Москве: стартовал самый вкусный фестиваль
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Второй случай в мире: родились невероятно редкие близнецы
- Она существует: найдены новые доказательства реальности Планеты X
- Новый мобильный биопринтер напечатает кожу прямо поверх раны
- Если кошка "невротик", то, вероятно, таков и её хозяин
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
"Крах во всех смыслах": судьба Ольги Будиной
- Известная актриса призналась, что влюбилась в Машкова с первого взгляда
- Родня нигерийского принца не признает его русскую вдову
- Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Директор московской школы назвал причину драки третьеклассниц
- Не факт, что брошенного в Лосином острове мальчика передадут бабушке
- Среднеазиатский вариант игры в поло ужаснул москвичей
- Шаманам, которые сожгли туши верблюдов, грозит до 5 лет тюрьмы
- Нелюбовь: девушка брызнула в экс-бойфренда из баллончика и украла у него щенка