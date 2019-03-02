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2 марта 201921:46 Мария Саушкина

Пореченков открылся зрителям с другой стороны

2 марта свое 50-летие отмечает такая яркая фигура, как актер, режиссер и сценарист Михаил Пореченков. Но и в такой день он занят на репетиции в театре.

По ступенькам МХТ имени Чехова перед репетицией прямо в день юбилея он идет так же энергично, как по жизни. Михаил Пореченков на ходу — о рубежах, горизонтах, заветах, которым остался верен.

Русский богатырь, честный офицер, непобедимый спортсмен. Несгибаемый характер, стальные мышцы, нервы, воля в сочетании с неиссякаемой внутренней силой таланта. Его узнаваемый поручик Мышлаевский из "Белой гвардии" за Родину болел всей душой.

В сериале "Исаев" граф Воронцов, скучающий по своей стране в Эстонии, сыгран им так, что сердечные стоны "видны в глазах.

Неповторимый Поддубный — олицетворение — силы, смелости, стержня и одновременно чуткости души.

И даже обаятельный одессит Кречетов из "Ликвидации", изрекающий мудрые мысли про немцев.

Его герои так похожи на него или он на них, уже не разберешь. За его могучими плечами — Военно-политическое таллинское училище, стройбат. Кандидат в мастера спорта по боксу — увлечение под стать. Он — "агент национальной безопасности" по убеждению. А душа такая щедрая, широкая русская, на распашку, но только для своих.

Его творчество и фильмы с его участием на Украине запрещены. Но это только по официальной версии. Народное мнение, народная любовь никуда не делись: украинский зритель, как показали рейтинги, стал любить его еще больше.

Пореченков сам обозначает свою миссию в жизни как ретранслятора: нужно отдавать свет — данное свыше, слушать сердце, а куда кривая выведет, не ведомо.

В его юбилей — подарок зрителям — обожаемая публикой "Крейцерова соната" — спектакль по Толстому, который с малой сцены перенесли на большую, потому что зал не вмещал всех, кто желал прийти. Пореченков — Поздышев. Важность замысла и красота исполнения. Спектакль-исповедь, сплошь состоящий из его монологов о заблудившейся душе, ищущей свет истины.

"Агент национальной безопасности", военный, офицер… В "Крейцеровой сонате" Михаил Пореченков открывается перед зрителем с совершенно другой стороны. Сильный, но чуткий – наверное, то, каким актер является в жизни.

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