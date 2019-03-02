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Противостояние Индии и Пакистана 44 минуты назад

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2 марта 201920:49

Индийский летчик уточнил, что пакистанцы его не пытали, но давили психологически

Radio Pakistan

Освобожденный из пакистанского плена пилот ВВС Индии Абхинандан Вартхаман заявил что его не пытали, но оказывали психологическое давление, под которым он на камеру хвалил пакистанскую армию за хорошее обращение и спасение от разъяренных местных жителей.

Вопрос о пытках возник после того, как Вартхамана освободили: у мужчины под глазом был виден огромный синяк.

Вартхамана передали Индии в пятницу. Его МиГ-21 был сбит над Кашмиром. Пакистан уверяет, что были сбиты два самолета, наносившие удары, Индия уверяет, что потеряла один самолет, подбивший пакистанский истребитель, передает "Интерфакс".

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