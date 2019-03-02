"Манчестер Сити" вернул себе первую строчку в АПЛ

На туманном Альбионе продолжается 29 тур английской премьер-лиги по футболу. "Манчестер Сити" вернул себе лидерство в турнирной таблице после того, как на выезде обыграл "Борнмут". Встреча завершилась минимальным победой "горожан" со счетом 1:0.

Автором единственного и победного гола в составе "Сити" стал Рияд Марез, поразивший ворота соперника на 55 минуте. Этот гол позволил подопечным Хосепа Гвардиолы набрать 71 балл, опередить "Ливерпуль" и вернуть себе первую строчку. В свою очередь в активе "красных" 69 очка и матч в запасе, который они проведут в воскресенье против "Эвертона".

В ряде других встречах чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" в домашних стенах одержал победу над "Саутгемптоном" (3:2), благодаря чему беспроигрышная серия "красных дьяволов" в АПЛ достигла 12 матчей. Также в лондонском дерби "Тоттенхэм" завершил ничьей встречу против "Арсенала" (1:1).