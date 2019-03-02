Международная коалиция снова применила белый фосфор в Сирии

Сирийское государственное телевидение сообщила, что международная коалиция во главе с США применила белый фосфор при ударе по деревне Багуз в провинции Дейр-эз-Зор.

Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (СДС), поддерживаемые США, объявили о наступлении на игиловцев (запрещено в РФ) в Багузе после эвакуации 15 тысяч мирных жителей. По мнению СДС, в деревне остались только боевики, которые выкопали оборонительные туннели.

СДС при поддержке США уже несколько месяцев воюют против ИГИЛ (запрещено в РФ). Сирийские СМИ неоднократно сообщали о применении белого фосфора при авиаударах и жертвах среди мирных жителей. Сирийские власти обращались к ООН с просьбой прекратить незаконное пребывание коалиции на своей территории.

США и союзники с 2014 года проводят военную кампанию против террористов. В декабре 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил о выводе войск из САР.

В это же время американская сторона отказалась пропустить транспорт на территорию зоны "Эт-Танф" для вывоза беженцев из лагеря "Рукбан", сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин. Хотя сирийская сторона уверяет, что все подготовительные мероприятия для возвращения людей завершены, передает РИА Новости.