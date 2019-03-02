Тимошенко пообещала украинцам вернуть деньги, а Порошенко - оккупированную землю

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообещала вернуть вкладчикам Сбербанка СССР их проиндексированные вложения.

Политик напомнила, что во времена ее премьерства людям начали возвращать из сбережения, но не все успели их получить, власти страны не хотели справедливости.

В 2008 году была первая волна компенсационных выплат, украинский Ощадбанк уже проводил перепись вкладчиков. Но с 2009 года эта работа была прекращена.

В 2012 году экс-президент Украины Виктор Янукович поручил правительству выплатить компенсации до 1000 гривен за вклады в СССР. Деньги получили 5,3 миллиона человек, передает РИА Новости.

В то же время президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы будут продолжать борьбу за Украину и возвращение временно оккупированных территорий.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта.