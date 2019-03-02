"Рубин" вырвал победу у "Ахмата" на 94-й минуте

В чемпионате России по футболу завершилась субботняя программа 18-го тура. В столице Татарстана "Рубин" на домашнем стадионе "Казань Арена" одержал минимальную победу со счетом 1:0 над грозненским "Ахматом".

Единственный и победный гол "рубиновых" был забит уже в дополнительное время. На 94-й минуте нападающий хозяев Артур Сагитов поразил ворота грозненцев и принес три очка своей команде. Примечательно, что автор победного для "Рубина" гола вышел на замену на 82-й минуте.

Благодаря этому успеху подопечные Курбана Бердыева набрали 28 очков и вплотную приблизились к зоне еврокубков. Теперь казанцы занимают шестую строчку российской премьер-лиги. "Ахмат" же с 23 баллами занимает восьмое место.