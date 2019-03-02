Саммит США-КНДР: Трамп не согласен с северокорейской трактовкой переговоров

Дональд Трамп не согласен с северокорейской версией хода переговоров на саммите США-КНДР. После того, как президент США вернулся домой из Вьетнама, где проходила его встреча с Ким Чен Ыном, Пхеньян выпустил заявление, согласно которому КНДР предлагала Вашингтону лишь частичную отмену санкций.

"Они заявили, что на самом деле были готовы к меньшему, но во время самой встречи это было не так", — заявил Трамп на конференции консервативных кругов республиканской партии. Вместе с тем президент США продолжает утверждать, что его встреча с Ким Чен Ыном была "очень хорошей", передает ТАСС.

Переговоры лидеров двух стран, длившиеся два дня, закончились полным провалом. Трамп покинул саммит с фразой "Иногда лучше уйти". Ожидалось, что стороны подпишут совместный документ, но этого не произошло. Они даже отменили совместный обед, который должен был состояться после переговоров.