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2 марта 201923:41

Пляжный "Спартак" упустил путевку в финал чемпионата мира

Global Look Press

В Москве на арене "Мегаспорт" продолжается клубный чемпионат мира по пляжному футболу. В субботу московский "Спартак" в рамках полуфинала турнира встречался с итальянской "Катанией" и потерпел поражение.

Соперники провели упорный поединок, итогом чего стал ничейный результат после основного и дополнительного времени матча – 4:4. Победитель полуфинала был выявлен в серии послематчевых пенальти. Точнее оказались футболисты итальянского клуба – 4:3.

Таким образом, финал Мундиалито не будет представлен российскими командами. "Спартак" поборется за бронзу с "Фламенго" из Бразилии. Еще один российский клуб – "Локомотив" занял 7 место, обыграв в утешительном поединке белорусский БАТЭ – 7:0.

За титул чемпиона мира поспорят "Катания" и португальская "Брага". Матч состоится третьего марта.

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