Побитая Порошенко девушка: я задала ему вопрос, а он просто озверел

Петр Порошенко ударил девушку по лицу. Видео инцидента появилось в Интернете.

Все произошло на встрече с избирателями в городе Александрия Кировоградской области. Девушка поинтересовалась у президента, зачем Украина преследует блогера Анатолия Шария.

Вскоре после этого полицейские попытались задержать избирательницу и отобрать ее телефон, передает телеканал "Россия 24".