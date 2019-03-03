Для любителей спорта от 6 до 70 лет: в России начал вещание канал "Матч! Страна"

В России запустили новый федеральный телеканал об отечественном спорте "Матч! Страна". Он ориентирован на аудиторию от 6 до 70 лет и доступен в эфире в крупных городах, а также в сетях спутниковых и кабельных операторов.

Вещание телеканал начал с освещения Зимней Универсиады в Красноярске. Как сообщается, в год "Матч! Страна" будет показывать около 3 тысяч часов прямых трансляций. Особое внимание будет уделяться клубным соревнованиям, национальным чемпионатам, детскому и адаптивному спорту. А также международным турнирам, проходящим в нашей стране, сообщает телеканал "Россия 24".