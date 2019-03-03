В Москве на сутки закрыли станции "Саларьево" и "Румянцево" Сокольнической линии метро

Станции "Саларьево" и "Румянцево" Сокольнической линии Московского метрополитена будут закрыты для пассажиров на сутки из-за присоединения нового участка красной ветки. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы метро столицы.

Станции будут закрыты в воскресенье, 3 марта. В обычном режиме Сокольническая линия московского метро заработает в 5:30 в понедельник, 4 марта.

В воскресенье поезда красной ветки будут курсировать только между станциями "Тропарево" и "Бульвар Рокоссовского". До закрытых станций и обратно пассажиров будут возить бесплатные компенсационные автобусы КМ.

Около закрытых станций будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Строительство участка "Саларьево" – "Столбово" Сокольнической линии Московского метрополитена было начато в феврале 2018 года, передает ТАСС. Общая протяженность участка составит 12 километров. Для пассажиров откроют четыре станции: наземные — "Прокшино" и "Филатов Луг", а также иподземные мелкого заложения — "Столбово" и "Ольховая".