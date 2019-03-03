Головин помог "Монако" сыграть вничью с "Анже", сделав голевой пас

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин стал автором голевой передачи в гостевом матче 27 тура чемпионата Франции против "Анже". Встреча проходила на стадионе "Раймон Копа – Жан-Буин" и завершилась результативной ничьей 2:2.

Хозяева поля по итогам первого тайма вели со счетом 2:0 после дубля Флавьена Тэта. Однако уже после перерыва монегаски смогли отквитать один гол. Его организовал как раз Головин – он отдал пас на Радамеля Фалькао, который забил первый гол своей команды. Позже он же с пенальти сделал счет ничейным.

После этой ничьей клуб Головина набрал 26 очков и продолжает располагаться на 16 строчке Лиги 1. Тем не менее, футболисты "Монако" не знают поражений уже на протяжении пяти матчей, в которые вместились две ничьи и три победы. "Анже" с 34 баллами занимает 12 место.