Испанское "класико": "Барселона" вновь обыграла "Реал"

В 26 туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" одержала победу над мадридским "Реалом" в традиционном "класико". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из столицы Каталонии.

Автором победного гола для "Барсы" стал хорватский полузащитник Иван Ракитич, поразивший ворота "Королевского клуба" на 26 минуте встречи. Одним из соавторов гола стал Серхи Роберто, который своей передачей вывел хорвата на убойную позицию и тот перекинул вратаря Тибо Куртуа.

В нынешнем сезоне соперники встречались между собой в четвертый раз и трижды победу праздновали футболисты "Барсы". Таким образом, выездная победа каталонцев позволила набрать им 60 очков и сохранить лидерство в турнирной таблице Примеры.