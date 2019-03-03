Старт легендарной гонки собачьих упряжек "Берингия-2019" отложен на сутки

В камчатском селе Эссо должна была стартовать ежегодная гонка на собачьих упряжках "Берингия-2019". Однако старт отложен из-за погодных условий. В регионе произошло резкое похолодание, из-за чего вода поднялась на поверхность льда на реке. Образовалась шуга, которая может повредить лапы собак. Чтобы не травмировать животных, старт перенесли на сутки.

"Берингия-2019" — это 1,4 тысячи километров пути и 16 этапов гонки по безлюдной снежной тундре. Преодолевая трассу с резким перепадом высот и экстремальными температурами, собаки и каюры пересекут Срединный хребет Камчатки и финишируют на востоке полуострова в районном центре Усть-Камчатск.

В гонке примут участие 18 каюров из Камчатского и Хабаровского краев, Карелии, Москвы, Швейцарии, передает ТАСС. К старту готовились 19 человек, но один из каюров аннулировал заявку из-за недостаточного количества собак. Другой участник — православный священник Владислав Ревенок из камчатского райцентра Мильково – не смог оставить церковную службу. Вместо него в гонке будет участвовать его сын Никита.

В соревнованиях традиционно участвуют каюры от 18 до 59 лет и собаки в возрасте от 18 месяцев. Собаки проходят тщательный ветеринарный контроль. Не менее строгие требования – и к экипировке: на нартах должен находиться суточный запас корма для собак и пищи для каюра, теплые вещи, полог и приспособления для выживания в экстремальных условиях. Кроме того, нарты должны быть такими, чтобы на них можно было разместить уставшую или раненую собаку.

"Берингия" проводится с 1990 года. В 2009 году она получила статус официального праздника Камчатки. Гонка, которая прошла в 2018 году, попала в Книгу рекордов России как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в Евразии – длина трассы тогда составила 2101 километр.