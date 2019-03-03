Бобровский и Панарин не спасли "Коламбус" от разгрома "Эдмонтону"

В Национальной хоккейной лиге матчем "Коламбуса Блю Джекетс" и "Эдмонтона Ойлерз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. Встреча завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу "нефтяников".

У российских легионеров "синих мундиров" Сергея Бобровского и Артемия Панарина игра не задалась. Голкипер пропустил четыре шайбы и был заменен после завершения второго периода, совершив 15 сейвов при 19 нанесенных по его воротам бросках. Панарин же завершил игру без результативных действий.

Голами в составе "Эдмонтона" отметились "Зак Кэссиан, Джош Керри, Леон Драйзайтль и Алекс Чиассон. Победа позволила "Ойлерз" набрать 63 очка, с которыми они располагаются на 12 месте Западной конференции. "Коламбус" же с 75 баллами занимает восьмую строчку на Востоке.