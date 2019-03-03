"Лацио" разгромило "Рому" в дерби Вечного города

Римское "Лацио" одержало крупную победу над "Ромой" в дерби Вечного города. Матч 26 тура чемпионата Италии по футболу завершился разгромной победой "лациале" со счетом 3:0.

Футболисты "орлов" открыли счет уже на 12 минуте встречи после гола бывшего игрока московского "Локомотива" Фелипе Кайседо. Судьба встречи решилась в концовке встречи, когда сначала Чиро Иммобиле, а затем Данило Катальди увеличили преимущество своей команды до крупного.

А уже в добавленное время сербский защитник "Ромы" Александар Коларов поочередно получил две желтые карточки, которые автоматически превратились для него в красную. Концовку "джалоросси" доигрывали в меньшинстве.

Победа позволила "Лацио" сократить отставание от своего заклятого соперника до трех очков. Теперь у "лациале" 41 балл, у "Ромы" – 44 балла. Они занимают соседние шестое и пятое места в турнирной таблице Серии "А".