Ковальчук двумя очками прервал серию поражений "Лос-Анджелеса"

Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук стал автором двух набранных очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Чикаго Блэкхоукс". Матч завершился со счетом 6:3 в пользу "королей".

Ковальчук отметился забитым голом и результативной передачей. Помимо него в составе "Лос-Анджелеса" заброшенными шайбами отмечались Дастин Браун дважды, Шон Уокер, Адриан Кемпе и Брендан Лейпсик.

В составе гостей по шайбе на свой счет записали Коннор Мерфи и дублем отметился Брендан Перлини. Российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов сыграл 16 минут 52 секунды, не отметившись результативными действиями.

Таким образом, "Лос-Анджелес" смог прервать свою неудачную серию, состоявшую из десяти кряду матчей. Теперь в его активе 56 очков, однако "короли" по-прежнему замыкают турнирную таблицу Западной конференции. "Блэкхоукс" же с 63 баллами располагаются на 11 месте все того же Запада.