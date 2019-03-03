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3 марта 201904:23

Американский боец UFC впечатлился нокаутом российской продавщицы

youtube.com

Боец смешанного стиля Даррен Тилл опубликовал в своем Instagram видео, на котором российская продавщица отправила в нокаут одного из посетителей магазина. Американский боец UFC был впечатлен серией ударов в исполнении хрупкой девушки.

"Если играешься с перьями, то будь готов к тому, что тебя пощекочут", — подписал видео бывший претендент на чемпионский пояс UFC в полусреднем весе. Известно, что инцидент, запечатленный на камеру наблюдения, произошел в городе Гусь Хрустальный Владимирской области.

 

Один из клиентов магазина, находясь в очереди, неожиданно начинает бить своего соседа об холодильник. Девушка не стала терпеть такого поведения, вышла из-за прилавка, нанесла серию ударов по мужчине, а заключительным и вовсе отправила мужчину в нокаут.

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