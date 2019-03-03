Во Владивостоке сгорел ресторан, пострадал один человек

Утром в воскресенье, 3 марта, во Владивостоке произошел пожар в здании ресторана "Небесный замок". Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В результате ЧП пострадал один человек. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю.

Как уточняется, сообщение о пожаре в здании, расположенном на улице Никифорова, поступило на пульт в 9:11 по местному времени (2:11 по времени Москвы) 3 марта. В 10:08 пожар удалось локализовать, в 10:09 было ликвидировано открытое горение, передает ТАСС. В результате пожара пострадал один человек, его передали врачам скорой помощи.