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3 марта 201905:22

В якутском селе Намцы загорелся дом, погибли два человека

фото ТАСС

В якутском селе Намцы (Намский улус) произошел пожар в частном доме. В результате погибли два человека. Сообщается, что огонь распространился по площади в 64 квадратных метра, передает ТАСС.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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