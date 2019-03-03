В якутском селе Намцы загорелся дом, погибли два человека

В якутском селе Намцы (Намский улус) произошел пожар в частном доме. В результате погибли два человека. Сообщается, что огонь распространился по площади в 64 квадратных метра, передает ТАСС.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.