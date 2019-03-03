Вдова Децла: отец Кирилла объявил мне войну

Модель Юлия Толмацкая, вдова Кирилла Толмацкого (рэпера Децла) сообщила, что родители покойного объявили ей войну. Об этом она написала в комментариях к своему последнему посту в Instagram.

В ответ пользователю @lanna3792 Толмацкая сообщила: "Отец Кирилла объявил мне войну".

Отвечая на вопрос @lavrovat98 "для чего и зачем?", модель объяснила, что родители Децла планируют забрать ее сына, а также получить права на творческое наследие рэпера.

Кирилл Толмацкий умер в возрасте 35 лет 4 февраля текущего года. Ему стало плохо после концерта в Ижевске, напоминает РИА Новости. По словам концертного директора Павла Беленца, причиной смерти Децла стала остановка сердца.

Дебютный альбом Децла "Кто? ты" вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России. Всего исполнитель записал восемь альбомов. Известность ему принесли такие хиты, как "Вечеринка", "Для тебя", "Письмо" и "Слёзы".