Трамп назвал Мюллера и верхушку министерства юстиции "больными людьми"

Дональд Трамп назвал спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего мифический "российский след в выборах США", назначившего его первого замгенпрокурора и всю верхушку минюста "скользкими типами" и "больными людьми". Свое заявление президент США сделал на конференции консервативных активистов, которая состоялась в Мэриленде.

Часть двухчасовой речи Трампа была посвящена критике расследования Мюллера, передает РИА Новости. "Это фальшивое дело, похоже, помирает, — отметил он. — У них нет ничего по России, никакого сговора". Он рассказал, что спецпрокурор теперь пытается изучить все когда-либо заключенные Трампом сделки. "Это люди больные", — заключил президент.

Трамп не обошел вниманием и оппозиционных демократов. Он считает, что они добиваются лишь власти для правящего класса, а вовсе не защиты окружающей среды или справедливости для простых американцев. В частности, Трамп высмеял разработанный демократами проект "Новый зеленый курс". Он саркастически заявил, что поддерживает проект, чтобы все увидели, что представляют собой демократы: "ни самолетов, ни энергетики". Американцы не смогут даже посмотреть телевизор, если снаружи не будет ветра, который питал бы "зеленые" источники энергии.

Трамп в своей речи отметил, что его выбрали президентом за то, что он умеет говорить без бумажки. Он пообещал сторонникам, что в 2020 году победа на выборах будет еще более убедительной.

Президент США вел свою речь в расслабленной манере, обнимался с американским флагом, передразнивал своих оппонентов и бывших сотрудников (экс-генпрокурора Джеффа Сешнса, Роберта Мюллера). К концу его двухчасовой речи люди начали покидать зал, однако сам Трамп, видимо, не заметил этого, так как завершил выступление словами о том, что все слушатели были с ним до конца.