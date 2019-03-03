Очки Кучерова и Сергачева принесли "Тампе" победу над "Оттавой"

Российские хоккеисты продолжают успешные выступления за океаном. В очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" одержала крупную победу над "Оттавой Сенаторз" – 5:1 при активном участии россиян.

В составе "молний" хорошо себя проявили Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Первый набрал два очка по системе "гол + пас", а второй стал автором еще одной шайбы своей команды. Помимо них за "Тампу" забивали Виктор Хедман, Райан Макдона и Эрик Черняк. Единственную шайбу у "сенаторов" забил Энтони Дюклер.

Таким образом, Кучеров продолжает возглавлять гонку снайперов, набрав уже 106 очков. Ему осталось набрать три очка, чтобы обогнать Венсана Лекавалье и стать самым результативным хоккеистом в истории "Тампы". Сергачев же набрал 24 очка в текущем сезоне.