Националисты Украины призывают посадить Порошенко в тюрьму

В центре Киева на майдане Незалежности националисты разместили банер с требованием посадить президента Украины Петра Порошенко в тюрьму.

Также они потребовали привлечь к ответственности заместителя секретаря Совета национальной безопасности Олега Гладковского и его сына Игоря из-за обвинений в хищениях в оборонном комплексе. Об этом сообщил портал "Страна.ua".

Марш националистов из 20 областей Украины прошел в честь второй годовщины создания организации Национальный корпус в Киеве. Выстроившись в колонну, участники марша прошли от Крещатика по центральным улицам Киева.

26 февраля представители Национального корпуса устроили пикет у дома, в котором проживает сын Гладковского. По информации правоохранителей, участники акции разбили несколько окон в доме и разлили у дома красную краску.

Ранее команда журналистских расследований Bihus.info раскрыла схему масштабных хищений в оборонной сфере, к которой причастны приближенные к президенту Порошенко должностные лица.

Как уточняется, с 2016 года Игорь Гладковский, его друг и бизнес-партнер Виталий Жуков, а также Юрий Рогоза продавали оборонным предприятиям Украины запасные части для военной техники с наценкой до 300 процентов. При этом они якобы завозили товар с территории Российской Федерации контрабандным способом.

В расследовании содержались отчеты партии "Батькивщина", возглавляемой кандидатом в президенты Украины Юлией Тимошенко. Так, в 2018 году поступления в партию от граждан резко выросли, сообщает газета "Известия". Основываясь на этом факте, журналисты сделали вывод о наличии теневых схем финансирования партии.