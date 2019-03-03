Бывший советник Захарченко опроверг сообщения СМИ о задержании экс-министра Тимофеева

Александр Казаков, бывший советник Александра Захарченко, опроверг информацию о задержании в Ростове-на-Дону бывшего министра финансов и сборов ДНР Александра Тимофеева по прозвищу "Ташкент". Для того, чтобы доказать это, он опубликовал на своей странице ВКонтакте совместную фотографию с бывшим политиком. При этом он отметил, что сообщения о задержании смешат их обоих.

Также Казаков собирается выяснить, откуда взялась информация. Все обвинения в адрес бывших соратников Захарченко – это фейки, подчеркнул он. "И я, и Ташкент, и наши товарищи остаёмся патриотами Донбасса и России", — заявил он и заверил, что никто не хочет нанести ущерб "борьбе народа Донбасса за свободу и справедливость".

Ранее ряд СМИ со ссылкой на портал DonDay опубликовал сообщение о задержании бывшего министра Тимофеева.