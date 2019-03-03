Причиной ЧП с самолетом в Пулково стала непогода

Самолет "Узбекских авиалиний", который выполнял рейс Ташкент – Санкт-Петербург, мог выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Пулково из-за плохих погодных условий. Об этом СМИ сообщили представители авиакомпании.

В сообщении, опубликованном на сайте авиаперевозчика, отмечается, что возможными причинами ЧП могли стать состояние полосы и рулежной дорожки, а также погодные условия. Из-за снегопада самолет мог потерять сцепление с покрытием и сойти на грунт, передает РИА Новости.

В 22:00 2 марта самолет, следовавший рейсом Ташкент – Санкт-Петербург, выкатился на 50 метров за пределы ВПП при посадке в аэропорту Пулково. На борту самолета находились 241 пассажир и 15 членов экипажа. Аварийная эвакуация не понадобилась. К настоящему времени высадка пассажиров завершена. В результате ЧП никто не пострадал. Самолет повреждений не имеет.

Сейчас Росавиация и Следственный комитет РФ проводят расследование произошедшего.