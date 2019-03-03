Сын Дон Стерджес, скончавшейся в Эймсбери, считает себя преданным властями Британии

Сын британки Дон Стерджес, которая скончалась в июле 2018 года от воздействия нервнопаралитического вещества, от которого также пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, чувствует, что британское правительство предало его после гибели его матери. Об этом он сообщил в интервью изданию Sunday Mirror.

20-летний Эван Хоуп, один из троих детей Стерджес, сказал, что чувствует себя брошенным и преданным правительством. По его словам, семье никто не оказывает поддержку, до сих пор не поступило ни единого звонка, а все новости они узнают из прессы. Надежд на правосудие у родственников нет, передает телеканал "Россия 24".

Газета опубликовала также письмо Эвана Хоупа, которое адресовано президенту РФ Владимиру Путину. В нем молодой человек просит Путина позволить британским офицерам допросить подозреваемых в убийстве его матери.

4 марта 2018 года в Солсбери (Великобритания) были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за государственную измену, и его дочь Юлия. Это спровоцировало международный скандал со взаимной высылкой дипломатов. Официальный Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

30 июня 2018 года британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули были госпитализированы в критическом состоянии в соседнем с Солсбери городке Эймсбери. 8 июля женщина скончалась в больнице. По заключению экспертов, Стерджес скончалась от контакта с тем же веществом, от которого ранее пострадали Сергей и Юлия Скрипаль,