Магомедшарипов победил американца Стивенса на турнире UFC 235

В американском городе Лас-Вегас проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 235. В рамках предварительного карда соревнования российский боец Забит Магомедшарипов одержал победу над американским соперником Джереми Стивенсом.

Магомедшарипгов выиграл поединок после единогласного решения судей – 29:28, 29:28, 29:28. Для 28-летнего россиянина этот бой стал пятым в Абсолютном бойцовском чемпионате. По итогам проведенных боев в UFC боец из России остается непобедимым.

Всего же за карьеру Магомедшарипов провел 18 поединков, в которых он проиграл лишь единожды. Стивенс же в 44 боях проиграл 16 раз.