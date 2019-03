Малкин забил победную шайбу за "Питтсбург"

Евгений Малкин стал автором победной шайбы "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Монреаль Канадиенс". Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "пингвинов".

Помимо Малкина героями матча против "канадцев" стал Сидни Кросби, набравший четыре (1+3) очка, и Джейк Гюнцель. В его активе также четыре балла – две заброшенные шайбы и две результативные передачи. Еще одну шайбу за "пингвинов" забросил Джаред Макканн, поставивший точку в разгроме над соперником.

Malkin after yesterday's game: "We have a good team. We need to play together. Tomorrow we play back-to-back against a good team (Montreal). We need to fight. There are no easy games anymore. It's a good challenge before the playoffs."



