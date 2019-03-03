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Ситуация вокруг КНДР 40 минут назад
Не отменили, а переименовали: США и Южная Корея начинают совместные военные учения
В период с 4 по 12 марта пройдут ежегодные совместные командно-штабные учения США и Южной Кореи. Теперь они будут называться "Тонмэн" вместо привычного Key Resolve. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap, ссылаясь на источники в военных кругах.
Ранее учения Key Resovle назывались Team Spirit, напоминает РИА Новости. 3 марта Пентагон сообщил, что Соединенные Штаты и Республика Корея договорились о прекращении серии военных учений Key Resovle и Foal Eagle с целью денуклеаризации Корейского полуострова.
Как уточняется, командно-штабные учения, проводившиеся под названием Key Resolve, переименованы в "Тонмэн". Срок проведения учений – семь дней за исключением выходных.
Накануне издание The Wall Street Journal, ссылаясь на два американских источника, распространило сведения о том, что военные США намерены сократить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможных будущих военных учениях США с Южной Кореей, пожаловавшись на их дороговизну, напомнил, что отказался от этого.
Республика Корея неоднократно пыталась договориться с США о взаимоприемлемом разделении расходов. Вашингтон требовал, чтобы Сеул взял на себя расходы по переброске с баз Соединенных Штатов стратегических вооружений на совместные военные учения на полуострове. Но 12 июня 2018 года на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном Дональд Трамп заявил, что в случае, если переговоры с КНДР будут идти должным образом, США прекратят дорогостоящие учения. После этого Южная Корея выразила надежду, что доля расходов Южной Кореи на военные нужны будет сокращена, но Штаты не пошли на подобные уступки.
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