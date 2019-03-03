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"Южный" и "Северный" газопроводы 15 минут назад

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3 марта 201908:07

Германия нашла новый повод бояться "Северного потока - 2"

Global Look Press

Германия нашла новый повод опасаться "Северного потока – 2". Газета Handelsblatt со ссылкой на ряд немецких политиков написала, что прекращение транзита газа через Украину может повредить отношениям ряда стран ЕС и России. К примеру, глава фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефул считает, что Россия может потерять доверие Германии.

Ранее министр энергетики Александр Новак подчеркнул, что Москва намерена сохранить транзит газа через Украину, но при этом напомнил, что Киеву следует модернизировать свою газотранспортную систему, напоминает РИА Новости. Издание Handelsblatt увидело в данном заявлении "сомнение в возможности продолжить транзит газа через территорию Украины". Значит, Германия может столкнуться с кризисом доверия, считает Вадефул.

Свои опасения высказала и Ребекка Хармс — депутат Европарламента от партии Зеленых. Она предложила продолжить обсуждение немецко-российского газопроводного проекта и энергетических интересов Европы. По ее мнению, "СП-2" интересам ЕС якобы не отвечает.

Россия неоднократно подчеркивала, что "Северный поток – 2" – коммерческий проект, который не подразумевает прекращения транзита газа через Украину. О том, что проект рассматривается как коммерческий, говорила и канцлер Германии Ангела Меркель, при этом она также отмечала, что его реализация связана с продолжением транзита голубого топлива через Украину.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас отмечала, что ни Германия, ни любая другая страна не выиграет, если откажется от "Северного потока". Она также называла проект коммерческим.

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