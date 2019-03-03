Россиянки заняли весь пьедестал на лыжных соревнованиях Универсиады

В Красноярске в рамках XXIX зимней Универсиады состоялись первые соревнованиях, в которых были разыграны медали. И сразу же они были ознаменованы триумфов российских спортсменок. В женской лыжной гонке классическим стилем весь пьедестал заняли хозяйки турнира.

В гонке на пять километров первое время продемонстрировала Алиса Жамбалова, преодолевшая дистанцию за 14 минут 48,6 секунды. Второй результат – у Екатерины Смирновой, отставшей от победительницы на 3,7 секунды, замкнула тройку лучших Яна Кирпиченко. Ее отставание от Жамбаловой составило 3,8 секунды.