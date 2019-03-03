Гимнастка Дина Аверина выиграла многоборье на этапе Гран-при

Российская гимнастка Дина Аверина стала победительницей многоборья на этапе Гран-при в испанской Марбелье. После выступлений в четырех видах восьмикратная чемпионка мира получила от судей 82,950 балла.

Второе место завоевала еще одна представительница российской художественной гимнастки Александра Солдатова. Она набрала 82,200 балла. Третий результат – у спортсменки из Белоруссии Анастасии Салос (79,350).

Также отметим, что десятку сильнейших вошли еще сразу пять россиянок. На пятом месте расположилась Екатерина Селезнева (77,800), шестое место – у сестры Дины Авериной Арины (76,850), седьмое место заняла Дарья Трубникова (76,500), девятое место – у Анастасии Гузенковой (73,800), а Ирина Анненкова замкнула десятку с результатом 72,900 балла.