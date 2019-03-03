Еще одна массовая драка произошла в Гетеборге

Массовая драка с участием около ста человек произошла ранним утром в воскресенье в одном из ресторанов в центре шведского Гетеборга, сообщает местная полиция.

Звонок в полицию с сообщением и массовой драке поступило в 03.28 по местному времени (05.28 по Москве). На место происшествия были высланы 12 полицейских машин. Инцидент разрешен, легкие травмы получили охранники ресторана. Пятеро предполагаемых инициаторов задержаны и доставлены в полицию. Причина драки пока неизвестна.

Это вторая массовая драка в Швеции за последние дни. Ранее сообщалось о драке в пригороде Нючепинга, в которой участвовали 90 человек. Летом прошлого года после крикетного матча драку с использованием бит устроили болельщики.